Наставник Ворсклы Юрий Максимов имел большие проблемы с контролем агрессии в матче против Александрии (2:1).

Апогей конфликта произошел на 77-й минуте, когда удалили хавбека александрийцев Олега Кожушко, информирует сайт каналов Футбол (видео можно посмотреть по ссылке).

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Сергей Лактионов, который работает ассистентом Юрия Гуры, начал что-то громко доказывать арбитрам и Юрию Максимову. Если судьи смогли сдержать свои эмоции, то наставник Ворсклы побежал лично выяснить отношения с оппонентом и даже замахнулся на того кулаком. Максимова немедленно удалили, но и это не помогло успокоить 52-летнего специалиста. Главный тренер Ворсклы побежал за Лактионовым, который предусмотрительно отошел в подтрибунное помещение, избежав самосуда.

Добавим, что в следующем туре УПЛ полтавчане будут играть против Шахтера, и, очевидно, их рулевой отбудет дисквалификацию.

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