Де Дзербі і другий поспіль тріумф Ворскли – УПЛ назвала найкращого тренера та гравця 11-го туру
20:54 - Читать на русском
Експертна комісія УПЛ роздала індивідуальні нагороди за підсумками 11-го туру.
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53’ Іван Калюжний
76’ Олег Кожушко
Лукас Рангель 14’
Лукас Рангель 39’
14’ Лукас Рангель
39’ Лукас Рангель
53’ Іван Калюжний
76’ Олег Кожушко
Найкращим тренером визнаний Роберто Де Дзербі, а серед гравців обрали форварда Ворскли Рангеля, інформує офіційний сайт УПЛ.
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"Гірники" у звітному турі не залишили мокрого місця від Зорі – перемога 6:1. Рангель оформив переможний дубль у поєдинку проти Олександрії (2:1). В минулому турі звання найкращого гравця отримав інший представник Ворскли – півзахисник Олів'є Тілль.
Додамо, що наступний тур УПЛ подарує очне зіткнення донеччан та полтавців (23 жовтня).
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