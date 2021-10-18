"Футбол 24" зателефонував Сергію Лактіонову, тренеру Олександрії, аби дізнатися, що спровокувало гучний скандал між штабами господарів та гостей матчу 11 туру УПЛ.

Матч Олександрії та Ворскли запам’ятався величезною кількістю емоцій на полі і за його межами. Наприкінці зустрічі арбітру Миколі Балакіну довелося вилучити головного тренера полтавців Юрія Максимова. Він влаштував суперечку з тренером Олександрії Сергієм Лактіоновим. Про причини цього інциденту асистент Юрія Гури розповів Футбол 24.

– Нічого надзвичайного не сталося, проста суперечка. А Ворскла – несолідна команда.

– У чому це проявляється?

– Ми обрали колір форми, у якій гратимемо, на правах господарів. А вони привезли свою зелену форму. І нас змусили її змінити.

– Це відбулося на ранковій нараді?

– Так. Хоча ми завчасно повідомляли і писали листи про те, що будемо грати у зелених барвах.

– Конфлікт з Юрієм Максимовим під час матчу стосувався, напевно, не цього?

– Якраз цього. Вони не солідні, ось і все. Так, я дав волю емоціям, гра була напружена. А про Максимова навіть не хочу говорити.

– Тренер Ворскли намагався прорватися до вас через загорожу. Зустріч все-таки відбулася?

– Ні, ми з ним більше не перетиналися. Ми поїхали на базу, а вони куди – не знаю.

– Хто розпочав цей конфлікт в межах технічної зони?

– Не можу сказати, хто перший. Просто воно було і все. Байдуже, хто перший.

– Образи не тримаєте?

– У жодному разі. Образа одна – Ворскла не солідна команда. З їхнього боку так некрасиво робити. Коли команда-господар обирає форму і завчасно попереджає, а вони приїжджають у сіро-зеленій і нам доводиться змінювати все на ходу.

– Як це сприйняли футболісти?

– У нас хороший колектив. Хіба не видно було по грі, чи були заряджені хлопці?

– Очікуєте тепер матчу другого кола для реваншу?

– Безперечно. Ми завжди прагнемо перемагати. Зрештою, програти – не найстрашніше. Найстрашніше – це травми футболістів. А решта це таке – сьогодні виграли, завтра програли.

– Як почувається Кирило Ковалець?

– Поки не маю свіжої інформації. Чекаємо на остаточний вердикт.

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