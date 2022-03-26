Роберто Де Дзерби пока не готов расторгнуть все трудовые отношения с Шахтером.

Итальянец готов вернуться к рулю "горняков", если ситуация в Украине вернется в норму, утверждает Тuttomercatoweb.

Срна однозначно отреагировал на новость об уходе Де Дзерби из Шахтера

Де Дзерби смог эвакуироваться на родину и сейчас сидит без работы. Публично 42-летний специалист поддерживает Украину и верит в положительный исход войны. Впрочем, реалии не дают оснований надеяться на скорейшее возобновление чемпионата Украины.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер 25 мая 2021 года, подписав соглашение до 30 июня 2023 года. За время своей работы успел завоевать с командой Суперкубок Украины. После первой части сезона "горняки" в турнирной таблице УПЛ шли первыми, на два пункта опережая Динамо.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт