Директор Шахтера по футболу Дарио Срна советует не торопиться прощаться с итальянским специалистом.

Сегодня ТаТоТаке сообщило о разрыве контракта по обоюдному согласию, однако легенда "горняков" имеет другое мнение.

Де Дзерби расторг контракт с Шахтером, – СМИ

"Неправда", – коротко отписал Срна, прикрепив флаг Украины и символ Шахтера.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер 25 мая 2021 года, подписав соглашение до 30 июня 2023 года. За время своей работы успел завоевать команду Суперкубок Украины. После первой части сезона "горняки" в турнирной таблице УПЛ шли первыми, на два пункта опережая Динамо.

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