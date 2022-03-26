Роберто Де Дзербі поки не готовий розірвати усі трудові стосунки з Шахтарем.

Італієць готовий повернутися до керма "гірників", якщо ситуація в Україні повернеться до норми, стверджує Тuttomercatoweb.

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Де Дзербі зміг евакуюватися на батьківщину і зараз перебуває без роботи. Публічно 42-річний фахівець підтримує Україну і вірить у позитивний підсумок війни. Втім, реалії не дають підстав сподіватися на швидке відновлення чемпіонату України.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021 року, підписавши угоду до 30 червня 2023 року. За час своєї роботи встиг завоювати з командою Суперкубок України. Після першої частини сезону "гірники" у турнірній таблиці УПЛ йшли першими, на два пункти випереджаючи Динамо.

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