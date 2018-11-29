Де Брюйне рискует пропустить матч с Челси из-за травмы

Один из лидеров английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне может не успеть восстановиться от повреждения к важному матчу в АПЛ против лондонского Челси.

Бельгийский хавбек продолжает процесс восстановление после травмы, сообщает The Telegraph.

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В данный момент медперсонал и тренерский штаб манкунианцев не планируют форсировать возвращение на поле де Брюйне, поэтому он наверняка пропустит все матчи первой половины декабря. Это, в частности, матчи в английской Премьер-лиге – против Борнмута, Уотфорда и Челси, а также заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма (12 декабря).

Атакующий полузащитник получил повреждение колена в матче Кубка лиги против Фулхэма в начале ноября. До этого Кевин де Брюйне пропустил старт сезона из-за аналогичной травмы. Как следствие, в активе бельгийца лишь 5 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах сезона 2018/19.