toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Де Брюйне рискует пропустить матч с Челси из-за травмы

15:03 23 Читати українською
Де Брюйне рискует пропустить матч с Челси из-за травмы
Кевин де Брюйне / Reuters

Один из лидеров английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне может не успеть восстановиться от повреждения к важному матчу в АПЛ против лондонского Челси.

Бельгийский хавбек продолжает процесс восстановление после травмы, сообщает The Telegraph.

Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцу

В данный момент медперсонал и тренерский штаб манкунианцев не планируют форсировать возвращение на поле де Брюйне, поэтому он наверняка пропустит все матчи первой половины декабря. Это, в частности, матчи в английской Премьер-лиге – против Борнмута, Уотфорда и Челси, а также заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма (12 декабря).

Атакующий полузащитник получил повреждение колена в матче Кубка лиги против Фулхэма в начале ноября. До этого Кевин де Брюйне пропустил старт сезона из-за аналогичной травмы. Как следствие, в активе бельгийца лишь 5 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах сезона 2018/19.

Англия16 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Манчестер Сити: Суббота 08 декабря 2018

Челси
до матча
9
дн
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук