Руководство Манчестер Сити готовит для Фила Фодена новый контракт с улучшенными условиями, сообщает 90min.

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С момента последнего подписания соглашения с "горожанами" в 2018-м 20-летний хавбек закрепил свои позиции в лагере вице-чемпиона Англии. Сити планирует прописать Филу зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю, для сравнения сейчас он получает около 30 тысяч.

В прошлом сезоне АПЛ Фоден провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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