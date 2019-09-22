Де Брюйне опередил Озила и догнал ван Перси по количеству голевых передач в АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне в матче шестого тура АПЛ против Уотфорда (8:0) отметился двумя ассистами и установил личный рекорд по этому показателю.

После двух результативных передач в матче с Уотфордом полузащитник сборной Бельгии де Брюйне оформил уже 53 ассиста в английской Премьер-лиге и опередил по этому показателю хавбека Арсенала Месута Озила, у которого 52 голевых паса.

Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона

Для этого бельгийцу понадобилось 126 встреч. Кроме того, Кевин сравнялся по этому показателю с Робином ван Перси, Эмилем Хески и Лейтоном Бэйнсом. Благодаря своему возрасту, де Брюйне в будущем по силам побить рекорд и единолично возглавить список лучших ассистентов АПЛ.

Напомним, 28-летний де Брюйне присоединился к Манчестер Сити в 2015 году, поиграв до этого в бельгийских Генте и Генке.

Манчестер Сити после шести туров идет на втором месте, отставая от лидирующего Ливерпуля на два очка. Однако у мерсисайдцев есть еще игра в запасе.

Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника Украины