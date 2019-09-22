Де Брюйне випередив Озіла і наздогнав ван Персі за кількістю гольових передач в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне у матчі шостого туру АПЛ проти Уотфорда (8:0) відзначився двома асистами і встановив особистий рекорд по цьому показнику.

Після двох результативних передач у матчі з Уотфордом півзахисник збірної Бельгії де Брюйне оформив вже 53 ассисти в англійській Прем’єр-лізі і випередив за цим показником хавбека Арсенала Месута Озіла, у якого 52 гольових паси.

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Для цього бельгійцю знадобилося 126 зустрічей. Окрім того, Кевін зрівнявся за цим показником з Робіном ван Персі, Емілем Хескі і Лейтоном Бейнсом. Зважаючи на свій вік, де Брюйне у майбутньому до снаги побити рекорд і одноосібно очолити список найкращих асистентів АПЛ.

Нагадаємо, 28-річний де Брюйне приєднався до Манчестер Сіті в 2015-му році, погравши до того за бельгійські Гент та Генк.

Манчестер Сіті після шести турів йде на другому місці, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два очки. Однак у мерсисайдців ще є гра у запасі.

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