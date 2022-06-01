Де Брюйне и еще пять игроков сборной Бельгии получили тренерские лицензии
Бельгийские футболисты заранее думают о работе после завершения карьеры.
Кевин де Брюйне, Юри Тилеманс, Леандро Троссар, Дрис Мертенс, Ян Вертонген и Аксель Витсель успешно сдали экзамены для лицензии UEFA A, информирует журналист Кристоф Террье.
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Документ позволяет возглавлять молодежные команды до 18 лет, дубли клубов высших дивизионов, а также команды вторых дивизионов любой страны. Следующий и последний уровень – лицензия Pro, с которой можно тренировать хоть клуб АПЛ.
Добавим, что сейчас де Брюйне всего 30 лет, а его действующий контракт с Ман Сити рассчитан до лета 2025-го.
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