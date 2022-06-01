Кевин де Брюйне, Юри Тилеманс, Леандро Троссар, Дрис Мертенс, Ян Вертонген и Аксель Витсель успешно сдали экзамены для лицензии UEFA A, информирует журналист Кристоф Террье.

Де Брюйне установил уникальный рекорд Лиги чемпионов и переписал историю Манчестер Сити

Документ позволяет возглавлять молодежные команды до 18 лет, дубли клубов высших дивизионов, а также команды вторых дивизионов любой страны. Следующий и последний уровень – лицензия Pro, с которой можно тренировать хоть клуб АПЛ.

Добавим, что сейчас де Брюйне всего 30 лет, а его действующий контракт с Ман Сити рассчитан до лета 2025-го.

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