Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне забил быстрый гол в матче 1/2 финала ЛЧ против Реала.

Бельгиец открыл счет уже на 2-й минуте матча. Если совсем точно, то мяч в ворота Тибо Куртуа влетел спустя 93 секунды после стартового свистка.

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Таким образом, Де Брюйне установил сразу два рекорда. Во-первых, Кевин забил самый быстрый гол в полуфиналах Лиги чемпионов. Во-вторых, забил самый быстрый мяч Манчестер Сити в главном клубном турнире Европы за всю историю (предыдущее достижение принадлежало Джону Стоунзу – 95 секунд против Фейеноорда в 2017-м).

Лидер "горожан" положил начало чрезвычайно феерическому матчу. В итоге Реал и Манчестер Сити суммарно забили семь голов. Поединок на Сантьяго Бернабеу 4 мая с минимальным преимуществом начнут гости.

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