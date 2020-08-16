Де Брюйне – лучший игрок АПЛ сезона 2019/20

Ливерпуль не сумел забрать все награды из прошлого сезона чемпионата Англии.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне признан лучшим игроком по итогам прошлого сезона АПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

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В розыгрыше чемпионата Англии сезона 2019/20 29-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 21-м ассистом, чем помог команде Гвардиолы завоевать серебряные медали турнира.

Напомним, де Брюйне присоединился к Сити в 2015-м, перейдя из Вольфсбурга.

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