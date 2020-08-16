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Де Брюйне – лучший игрок АПЛ сезона 2019/20

12:41 - Читати українською
Де Брюйне – лучший игрок АПЛ сезона 2019/20
Хосеп Гвардиола и Кевин де Брюйне / Фото Premier League

Ливерпуль не сумел забрать все награды из прошлого сезона чемпионата Англии.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне признан лучшим игроком по итогам прошлого сезона АПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

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В розыгрыше чемпионата Англии сезона 2019/20 29-летний бельгиец провел 35 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 21-м ассистом, чем помог команде Гвардиолы завоевать серебряные медали турнира.

Напомним, де Брюйне присоединился к Сити в 2015-м, перейдя из Вольфсбурга.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Кевин Кевин де Брюйне
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