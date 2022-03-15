Государственное бюро расследований провело обыски у ряда депутатов пророссийской партии, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины во время военного положения, сообщает пресс-служба правоохранителей .

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В частности, у Вадима Рабиновича было изъято три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах. Место нахождения бывшего президента Арсенала не уточняется.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.