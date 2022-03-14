"Я планировал оставаться в Украине, но потом начали падать бомбы, разрываться ракеты. Я слышал их своими ушами. Война подошла очень близко, и я испугался. Решил бежать.

Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмунд – Розе предоставил шанс

Дорога в Германию отняла много сил. Страшно, я никогда раньше не видел войны. Сейчас тренируюсь в Борусии. Даже сделал фотку с Холандом после тренировки. Фантастика", – цитирует Овусу Ruhr Nachrichten .

Напомним, 19-летний ганец вместе с защитником Вереса Аланом Аусси уже около недели занимается с "шмелями" U-23. Сегодня они тренировались под руководством Марко Розе с первой командой.