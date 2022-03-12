Верона не осталась в стороне от беды, в которой оказались украинцы и анонсировала сбор гуманитарной помощи, сообщает официальный сайт клуба.

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"Мы на стороне людей, страдающих в войне в Украине. Верона совместно с организациями "Life Share Network" и "Ronda della Carita Verona" организует сбор помощи украинцам. Ждем вас в воскресенье перед началом матча с Наполи: на территории автостоянки перед стадионом будет оборудована палатка для сбора продуктов длительного хранения и медикаментов первой необходимости, которые будут отправлены непосредственно в Украину. Даже простая упаковка макарон может иметь значение", – сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, ранее португальская Бенфика отправила в Украину 100 тонн гуманитарной помощи.

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