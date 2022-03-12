Верона не залишилася осторонь лиха, в якому опинилися українці і анонсувала збір гуманітарної допомоги, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ми на боці людей, які страждають у війні в Україні. Верона спільно з організаціями "Life Share Network" та "Ronda della Carita Verona" організовує збір допомоги українцям, які потрапили в халепу. Чекаємо на вас у неділю перед початком матчу з Наполі: на території автостоянки перед стадіоном буде обладнано намет для збору продуктів тривалого зберігання та медикаментів першої необхідності, які будуть відправлені безпосередньо в Україну. Навіть проста упаковка макаронів може мати значення", – повідомляє клубна прес-служба.

Нагадаємо, раніше португальська Бенфіка відправила в Україну 100 тонн гуманітарної допомоги.

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