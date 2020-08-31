С сегодняшнего дня опытный полузащитник Давид Силва официально – игрок испанского Реал Сосьедада. "Бело-голубые" представили экс-лидера Манчестер Сити на Аноэте.

Ветеран присоединился к команде Иманоля Альгасиля, сообщает официальный сайт клуба.

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Реал Сосьедад устроил презентацию Силвы на домашней арене. 34-летний хавбек традиционно продемонстрировал технические навыки и попозировал на камеру. За басков воспитанник Валенсии будет выступать под 21-м номером.

Напомним, что Давид Силва перебрался в Сан-Себастьян на правах свободного агента. С Реал Сосьедадом он подписал 2-летний контракт.

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