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Давид Луис отказался от возвращения в Бразилию

4 апреля 23:09 26 Читати українською
Давид Луис отказался от возвращения в Бразилию
Давид Луис / Фото: Sky Sports

Защитника Челси Давида Луиса хотел подписать бразильский Палмейрас.

Бразильский клуб хотел подписать известного защитника и предлагал Челси 10 миллионов евро за 31-летнего защитника. Однако, сам Давид Луис отказался от перехода, сообщает Yahoo Sports.

Луис рассказал о переговорах с Челси по новому контракту

Контракт футболиста с "синими" теряет силу в конце сезона. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения, но Луис не хочет подписывать контракт только на год.

"Важно, что сейчас он с нами", – у Сарри нет четкого ответа относительно будущего Азара в Челси

В текущем сезоне бразилец сыграл за Челси в 40 матчах во всех турнирах, в активе защитника 2 гола и 2 результативные передачи.

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