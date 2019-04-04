Давид Луис отказался от возвращения в Бразилию

Защитника Челси Давида Луиса хотел подписать бразильский Палмейрас.

Бразильский клуб хотел подписать известного защитника и предлагал Челси 10 миллионов евро за 31-летнего защитника. Однако, сам Давид Луис отказался от перехода, сообщает Yahoo Sports.

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Контракт футболиста с "синими" теряет силу в конце сезона. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения, но Луис не хочет подписывать контракт только на год.

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В текущем сезоне бразилец сыграл за Челси в 40 матчах во всех турнирах, в активе защитника 2 гола и 2 результативные передачи.