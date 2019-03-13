Луис рассказал о переговорах с Челси по новому контракту

Защитник Челси Давид Луис поделился информацией о продлении контракта с клубом.

"Мы общаемся с клубом. Все знают, что я люблю Челси, чувствую себя здесь комфортно и счастлив. Я хорошо справляюсь со своей работой, так что думаю, что-то будет.

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У меня самая лучшая работа в мире, поэтому я должен быть мотивирован каждый день. Я люблю футбол", – цитирует Луиса Evening Standard.

Бразилец вернулся в Челси летом 2016 года из ПСЖ и успел выиграть АПЛ и Кубок Англии.

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