Защитник лондонского Арсенала Давид Луис близок к отъезду с Туманного Альбиона в летнее трансферное окно.

Опытный бразилец может продолжить карьеру в МЛС, сообщает CBS Sports.

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Летом Давид Луис станет свободным агентом, поскольку "канониры" не будут предлагать 34-летнему защитнику новый контракт. Представитель бразильца уже якобы предложил услуги своего клиента двум неназванным клубам североамериканской лиги. Помешать переезду ветерана в Новый свет может римский Лацио.

В нынешнем сезоне Давид Луис провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее он защищал цвета Челси, ПСЖ, Бенфики и Витории Сальвадор.

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