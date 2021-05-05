Оборонець лондонського Арсенала Давід Луїс близький до від'їзду з Туманного Альбіона в літнє трансферне вікно.

Досвідчений бразилець може продовжити кар'єру в МЛС, повідомляє CBS Sports.

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Влітку Давід Луїс стане вільним агентом, оскільки "каноніри" не пропонуватимуть 34-річному оборонцю новий контракт. Представник бразильця уже нібито запропонував послуги свого клієнта двом неназваним клубам північноамериканської ліги. Завадити переїзду ветерана до Нового світу може римський Лаціо.

У нинішньому сезоні Давід Луїс провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Раніше він захищав кольори Челсі, ПСЖ, Бенфіки та Віторії Салвадор.

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