Давид Луис: Я не входил в планы Лэмпарда

Защитник Арсенала Давид Луис рассказал, почему решил покинуть Челси.

"Стараюсь быть честным. Все знают, что я был счастлив в Челси и выиграл там много трофеев. У меня был разговор с Лэмпардом. Я не входил в его планы на этот год.

Давид Луис официально перешел в Арсенал

Я мог остаться в зоне комфорта и просто получать деньги, но мне нравятся новые вызовы. Это то, что дает мне мотивацию. Когда-то моя карьера закончится, и я буду скучать по футболу", – приводит слова Давида Луиса Sky Sports.

Напомним, Давид Луис перешел из Челси в Арсенал этим летом. Бразилец также защищал цвета ПСЖ, Бенфики и бразильской Витории. В составе Челси выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии (дважды).

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