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Давід Луїс: Я не входив у плани Лемпарда

18:07 146 Читать на русском
Давід Луїс: Я не входив у плани Лемпарда
Давід Луїс (праворуч) / офіційний сайт АПЛ

Захисник Арсенала Давід Луїс розповів, чому вирішив покинути Челсі.

"Намагаюся бути чесним. Всі знають, що я був щасливим в Челсі і виграв там багато трофеїв. У мене була розмова з Лемпардом. Я не входив в його плани на цей рік.

Давід Луїс офіційно перейшов у Арсенал

Я міг лишитися в зоні комфорту і просто отримувати гроші, але мені подобаються нові виклики. Це те, що дає мені мотивацію. Колись моя кар'єра закінчиться, і я сумуватиму за футболом", – наводить слова Давіда Луїса Sky Sports.

Нагадаємо, Давід Луїс перейшов з Челсі в Арсенал цього літа. Бразилець також захищав кольори ПСЖ, Бенфіки та бразильської Віторії. У складі Челсі вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії (двічі).

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Англія Трансфери Давід Луїс Давід Луїс Арсенал Арсенал Челсі Челсі Трансфери Арсенала
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