"До того, как судья побежал смотреть (VAR, – прим.), они пять минут что-то думали и решали. Такое ощущение, будто переговаривались: "Давай что-нибудь придумаем и увидим".

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Не знаю. Потом идет смотрит и говорит, что офсайд. Если есть офсайд, они должны сразу говорить. У него ж глаза - не камера, это они по телеку смотрят. У нас всегда много таких обсуждений, каждый тур. Но не мы в праве решать, пускай решают те, кого курируют", – сказал Караваев в программе "Футбол NEWS".

Напомним, главным арбитром встречи был Николай Кривушкин, а за VAR отвечала Екатерина Монзуль.

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