"До того, як суддя побіг дивитися (VAR, – прим.), вони п'ять хвилин щось думали і вирішували. Таке відчуття, ніби перемовлялися: "Давай щось придумаємо і побачимо".

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Не знаю. Потім йде дивиться і каже, що офсайд. Якщо є офсайд, вони повинні відразу говорити. У нього ж очі – не камера, це вони по телевізору дивляться. У нас завжди багато таких обговорень, кожен тур. Але не ми маємо вирішувати, нехай вирішують ті, кого курують", – сказав Караваєв у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, головним арбітром зустрічі був Микола Кривушкін, а за VAR відповідала Катерина Монзуль.

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