Знімальна група офіційного мовника не була допущена на поєдинок.

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Зоря знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря – Ворскла, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч.

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Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – йдеться в офіційній заяві на сайті УПЛ.

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок анонсували одразу дві телекомпанії – Setanta Sports та "1+1 медіа". Обидві знімальні групи прибули на матч, проте згодом представники переможця єдиного телепулу змушені були покинути стадіон в Ужгороді.

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