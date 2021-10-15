"Я говорил с Витиньо и его агентами. Для его карьеры это был важный момент, ведь Динамо – самый большой клуб Украины, выступает в Лиге чемпионов. Плюс команду тренирует Луческу. Переговорил с агентами Витиньо и он сказал: "Да".

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Было ли трудно уговорить перейти в Динамо? Нет. Самое главное – это команда, культура и страна. Опять же, Динамо – большой европейский клуб. Витиньо не думал два раза после того, как я рассказал ему о клубе",– заявил Силва в интервью пресс-службе киевлян.

Напомним, 22-летний Витиньо перебрался в столицу Украины летом. С тех пор бразилец провел на поле 156 минут в 4 матчах, результативными действиями еще не отмечался.

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