"Я говорив з Вітінью і його агентами. Для його кар'єри це був важливий момент, адже Динамо – найбільший клуб України, який виступає в Лізі чемпіонів. Плюс команду тренує Луческу. Переговорив з агентами Вітінью і він сказав: "Так".

Де Пена взяв адаптацію Вітінью в Україні під свій контроль

Чи було важко його вмовити перейти в Динамо? Ні. Найголовніше – це команда, культура і країна. Знову ж таки, Динамо – великий європейський клуб. Вітінью не думав два рази після того, як я розповів йому про клуб", – заявив Сілва в інтерв'ю прес-службі киян.

Нагадаємо, 22-річний Вітінью перебрався у столицю України влітку. Відтоді бразилець провів на полі 156 хвилин у 4 матчах, результативними діями ще не відзначався.

Марлос у Динамо: чому гучний трансфер – реальний, а Шахтарю не варто опиратися