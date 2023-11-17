Казахстан и Сан-Марино сыграли в 9 туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Группа H

Казахстан – Сан-Марино – 3:1

Голы: Чесноков, 19, 51, Аймбетов, 90+2 – Франчози, 60

Казахстану нужна была только победа в этом матче, чтобы бороться за прямую путевку. Сан-Марино – аутсайдер и уже ни на что не претендует.

Лидер Ювентуса предположил возможное фиаско Италии в отборе на Евро-2024: "Существует вероятность неудачи"

Хозяева поля открыли счет еще в первом тайме, воспользовавшись одним из своих немногочисленных моментов. Гости лишь раз пробили в сторону ворот соперника, но удар был очень неточным.

После перерыва Чесноков удвоил преимущество своей команды, забив красиво из-за пределов штрафной площади и оформив дубль в матче. Сан-Марино удалось реализовать и свой момент. Во второй встрече подряд "бело-голубым" удается организовать гол в ворота своего соперника. В конце матча подопечные Адиева получили право пробить пенальти. Аймбетов подошел к отметке и не промахнулся.

Казахстан набрал 18 очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице. Дания и Словения имеют по 19 баллов. Обе команды встретятся в очном матче. Подопечных Адиева устроит ничья между лидерами или победа датчан.

В заключительном раунде, который состоится 20 ноября, Казахстан сыграет против Словении.

Сборная Украины по отбору на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей