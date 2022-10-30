Главная команда Туниса может не поехать на Мундиаль в Катаре, который начнется менее чем через месяц.

Недавно стало известно, что ФИФА может исключить "карфагенских орлов" из чемпионата мира из-за министра молодежи и спорта страны, вмешавшегося в деятельность федерации футбола.

ЧМ-2022: ФИФА угрожает дисквалифицировать участника Мундиаля – под вопросом путевка уже третьей сборной

В случае приостановки членства ассоциации и отстранения Туниса от Мундиаля, на турнир, вероятнее всего, поедет команда, занимающая высшее место в рейтинге сборных ФИФА, но не квалифицировавшаяся на ЧМ. Сейчас это Италия, сообщает Le Parisien .

К слову, Тунис попал в квартет D на катарском Мундиале, где еще будут играть Франция, Австралия и Дания. Африканцы будут стартовать матчем с последними.

Раньше под вопросом были путевки на Мундиаль еще двух сборных. Эквадор мог потерять место из-за подозрений в махинациях с документами футболиста, но ФИФА апелляцию визави отклонила. Сейчас же возникли дискуссии по поводу Ирана, который помогает России в войне с Украиной и плюет на права людей.