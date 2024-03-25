Состояние Дани Алвеса оценивается в 55 миллиона, но он не сможет потратить эти деньги.

В прошлый вторник, 19-го марта, в суде Барселоны состоялось слушание, на котором решалось, может ли Дани Алвес быть освобожден из тюрьмы. После того, как обе стороны представили свои аргументы, суд предоставил бывшему футболисту свободу при условии внесения залога в один миллион евро. Сегодня этот залог был внесён.

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Не имея возможности покинуть Испанию, Дани Алвес, как ожидается, отправится в свою резиденцию в муниципалитет, расположенный на границе с Барселоной, Эсплугас Льобрегат. Его особняк находится в роскошном районе Сьюдад Диагональ, информирует Diario Sport.

Пока непонятно, на какие деньги Алвес собирается жить. Состояние бразильца оценивается в 55 миллиона евро, но эти счета находятся в Бразилии и они заблокированы из-за конфликта Дани с бывшей женой Динорой Сантаной. В Испании у Алвеса есть два счета: один без остатка и другой на 51 тысяч евро, с судебным арестом на 50 тысяч евро. Об этом информирует Celebrity Net Worth.

Сейчас бывший футболист ждет получения от казначейства 9,2 миллиона евро из-за ошибки, которая была допущена при оплате штрафов.

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