Инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны, в котором 39-летний футболист проводит отпуск. Женщина подала заявление в полицию, указав, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Дани Алвеса, сообщает ABC.

Экс-звезда Арсенала и Барселоны пережил инсульт – раньше он потерял работу из-за секс-скандала

По словам женщины, бразилец нагло облапал ее, засунув руки под нижнее белье. Потенциальная жертва уже прошла медицинское освидетельствование в больнице, с ней работают психологи.

Сам Дани Алвес опроверг все обвинения. Он заверил, что действительно находился на дискотеке, но совсем недолго, и не совершал никаких противоправных действий.

В июле 2022 года самый титулованный футболист мира стал игроком мексиканского Пумас, а перед тем выступал за Барселону, Сан-Паулу, Ювентус, ПСЖ и Севилью. На ЧМ-2022 Дани Алвес сыграл 2 поединка, а всего в его активе за сборную Бразилии 126 матчей и 8 голов.

"У нас был секс, за который он отказался платить". Криминальные случаи, когда футболистам "сносило башню" на интимном фронте