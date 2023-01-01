Інцидент трапився в одному з нічних клубів Барселони, у якій 39-річний футболіст проводить відпустку. Жінка подала заяву до поліції, вказавши, що стала жертвою сексуальних домагань з боку Дані Алвеса, повідомляє ABC.

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За словами жінки, бразилець нахабно обмацав її, запхавши руки під нижню білизну. Потенційна жертва вже пройшла медичний огляд у лікарні, з нею працюють психологи.

Сам Дані Алвес спростував усі звинувачення. Він запевнив, що дійсно перебував на дискотеці, але зовсім недовго, і не вчиняв жодних протиправних дій.

У липні 2022 року найтитулованіший футболіст світу став гравцем мексиканського Пумас, а перед тим виступав за Барселону, Сан-Паулу, Ювентус, ПСЖ та Севілью. На ЧС-2022 Дані Алвес зіграв 2 поєдинки, а всього в його активі за збірну Бразилії 126 матчів та 8 голів.

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