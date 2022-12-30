Именитого нидерландца госпитализировали из-за легкого инсульта, сообщает ВВС.

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В четверг 49-летнему Овермарсу стало плохо, и его немедленно доставили в больницу. Там спортивный директор Антверпена получил неприятный диагноз, но сейчас с ним все хорошо. Экс-звезда Арсенала и Барселоны пока свободен от своих обязанностей, концентрируясь на реабилитации.

Напомним, в марте Аякс уволил Овермараса, который 10 лет проработал в структуре клуба. Технический директор посылал фото своего обнаженного члена сотрудницам. Это не помешало Марку трудоустроиться в Антверпене, где он выполняет функции спортивного директора.

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