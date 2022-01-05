Помех для выхода на поле 38-летнего бразильца больше нет. Барса получила доказательства, что игрок может участвовать в матчах.

"Сине-гранатовые" преодолели все бюрократические волокиты и смогли заявить новичка на сезон 2021/22. Соответственно, Дани Алвес может официально дебютировать уже сегодня, в кубковом поединке против Линареса, сообщает официальный Twitter Барселоны.

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Матч 1/16 финала стартует в 20:30 по киевскому времени. Ранее бразильский правый защитник попал в заявку на игру и ждал официального разрешения поучаствовать в поединке.

Напомним, Алвес по приглашению Хави вернулся в Барсу, подписав контракт до завершения текущего сезона. Однако до открытия трансферного окна и регистрации игроком каталонцев он не мог выходить на поле в официальных матчах.