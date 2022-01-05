Перешкод для виходу на поле 38-річного бразильця більше немає. Барса отримала підтвердження, що гравець може брати участь у матчах.

"Синьо-гранатові" подолали всі бюрократичні тяганини і змогли заявити новачка на сезон 2021/22. Відповідно, Дані Алвес може офіційно дебютувати вже сьогодні, у кубковому поєдинку проти Лінареса, інформує офіційний Twitter Барселони.

"Ми повертаємося", – Хаві підтримав оптимізм президента Барселони

Матч 1/16 фіналу стартує о 20:30 за київським часом. Раніше бразильський правий захисник потрапив у заявку на гру та очікував офіційного дозволу взяти участь у поєдинку.

Нагадаємо, Алвес на запрошення Хаві повернувся в Барсу, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Однак до відкриття трансферного вікна і реєстрації гравцем каталонців він не міг виходити на поле в офіційних матчах.