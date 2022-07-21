В прошлом сезоне Алвес откликнулся на приглашение Барселоны и помог Хави реанимировать команду. Сыграл 16 матчей, забил 1 гол и трижды ассистировал партнерам. Новый контракт клуб не предложил.

"Барселоне плевать на людей, которые творили историю": Дани Алвес – о своем втором прощании с каталонским клубом

Теперь 39-летний бразилец близок к переезду в чемпионат Мексики. Следующим клубом Дани Алвеса должен стать местный Пумас, утверждает журналист Тони Хуанмарти. Стороны уже договорились о контракте по формуле 1+1.

К слову, если соглашение будет закрыто в ближайшее время, Дани Алвес сможет сыграть против своего бывшего клуба. Пумас станет соперником Барселоны в Кубке Гампера, который состоится 7 августа.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі