Досвідчений бразилець Дані Алвес не планує сидіти без роботи.

Минулого сезону Алвес відгукнувся на запрошення Барселони і допоміг Хаві реанімувати команду. Зіграв 16 матчів, забив 1 гол і тричі асистував партнерам. Новий контракт клуб не запропонував.

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Тепер 39-річний бразилець близький до переїзду в чемпіонат Мексики. Наступним клубом Дані Алвеса повинен стати тамтешній Пумас, стверджує журналіст Тоні Хуанмарті. Сторони вже домовилися про контракт за формулою 1+1.

До слова, якщо угоду закриють найближчим часом, Дані Алвес зможе зіграти проти свого колишнього клубу. Пумас стане суперником Барселони у Кубку Гампера, який відбудеться 7 серпня.

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