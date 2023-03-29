Защитник в ближайшее время возобновит тренировки с общей группой Зари, поделился журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

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Напомним, что Данченко пережил сердечный приступ на зимних сборах – у футболиста трижды останавливалось сердце (жизнь Олегу удалось спасти только благодаря тому, что вблизи тренировочного комплекса оказались австрийские врачи, у которых было необходимое оборудование, чтобы запустить сердце).

Добавим, что в составе Зари Данченко выступает на правах аренды из греческого АЕКа. В этом сезоне он сыграл в 15 матчах. Защитник результативными действиями не отметился.

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