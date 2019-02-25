Далот назвал свои амбиции в Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот рассказал о своих планах на будущее.

"Думаю, первая часть сезона была тяжелой, ведь я получал травмы, и я начал полноценно тренироваться и играть с декабря.

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В этом году я учусь, и я буду изучать больше до конца сезона. Ментально научился быть в такой ситуации, получать травму и не играть, а потом восстанавливаться. Для меня это большое достижение.

Я наслаждаюсь своим временем здесь. Я пришел сюда, зная, что будет трудно, имею конкурентов на своей позиции и стараюсь учиться у них. Считаю, что у меня есть возможность играть здесь долгие годы", – сказал Далот Sky Sports.

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