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Далот назвав свої амбіції в Манчестер Юнайтед

18:25 83 Читать на русском
Далот назвав свої амбіції в Манчестер Юнайтед
Діогу Далот / соцмережі

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот розповів про свої плани на майбутнє.

"Думаю, перша частина сезону була важкою, адже я зазнавав травми, і я почав повноцінно тренуватись і грати з грудня.

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Цього року я навчаюсь, і я буду вивчати більше до кінця сезону. Ментально навчився бути в такій ситуації, отримувати травму та не грати, а потім відновлюватись. Для мене це велике досягнення.

Я насолоджуюсь своїм часом тут. Я прийшов сюди, знаючи, що буде важко, я маю конкурентів на своїй позиції і стараюсь вчитись у них. Вважаю, що маю можливість грати тут довгі роки", – сказав Далот Sky Sports.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Діогу Далот Діогу Далот
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