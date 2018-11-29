Даллку: Ворскла имеет шанс зацепиться за 2 место в группе Лиги Европы

Экс-защитник полтавской Ворсклы Арменд Даллку поделился ожиданиями от матча 5 тура Лиги Европы.

"Думаю, что за счет максимальной отдачи полтавчане могут навязать борьбу канонирам. Хотя, скажу честно, шансов не так много, а теперь, когда матч состоится, по сути, на нейтральном поле, они еще больше снижаются.

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Не думаю, что Олимпийский соберет много зрителей. Мне вспоминается фраза Валерия Лобановского, который говорил, что театры пустыми быть не могут. Как футболисты будут выкладываться при пустых трибунах? Для кого они будут играть? Впрочем, нужно реально смотреть на вещи. Даже, несмотря на то, что Арсенал приехал не основным составом, англичане все равно фавориты противостояния, ведь в их делегации присутствовали несколько и опытных исполнителей.

"Бело-зеленым" будет тяжело. Но я знаю, что в команде собраны профессионалы, тем более что Лига Европы это другой турнир по своему уровню, поэтому ворскляне, верю, выйдут на игру полностью сконцентрированными и полными сил. Здесь мотивация заключается хотя бы в том, чтобы достойно сыграть с одним из самых авторитетных клубов Европы", – рассказал Даллку порталу Footboom.

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