Даллку: Ворскла має шанс зачепитися за 2 місце у групі Ліги Європи

Екс-захисник полтавської Ворскли Арменд Даллку поділився очікуваннями на матч 5 туру Ліги Європи.

"Гадаю, що за рахунок максимальної віддачі полтавці можуть нав'язати боротьбу канонірам. Хоча, скажу чесно, шансів не так багато, а тепер, коли матч відбудеться, по суті, на нейтральному полі, вони ще більше знижуються.

Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Не думаю, що Олімпійський збере багато глядачів. Мені пригадується фраза Валерія Лобановського, який говорив, що театри порожніми бути не можуть. Як футболісти будуть викладатися при порожніх трибунах? Для кого вони будуть грати? Втім, потрібно реально дивитися на речі. Навіть, незважаючи на те, що Арсенал приїхав не основним складом, англійці все одно фаворити протистояння, адже в їх делегації присутні кілька і досвідчених виконавців.

"Біло-зеленим" буде важко. Але я знаю, що в команді зібрані професіонали, тим більше що Ліга Європи це інший турнір за своїм рівнем, тому ворскляни, вірю, вийдуть на гру повністю сконцентрованими і повними сил. Тут мотивація полягає хоча б у тому, щоб гідно зіграти з одним з найавторитетніших клубів Європи", – розповів Даллку порталу Footboom.

Шахов та Хачеріді проти розкішної традиції Саррі та фінал для Джеррарда: топ-5 матчів 5 туру Ліги Європи