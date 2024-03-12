Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер признался, кто в команде с алкоголем на "ты".

“Джону Стоунзу нравятся вечеринки, хотя он не пьет весь сезон. После завоевания требла мы полетели в Абу-Даби, и он немного разошелся. Когда такое происходит, алкоголь льется бутылками. Никаких коктейлей, миксеров – просто бутылка текилы или егеря, и Стоунз выпьет ее залпом. Дайте ему бутылку, и он сразу выпьет.

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Мне очень нравится такой отдых после сезона. Разве не кайф, когда празднуешь совместный успех с ребятами? Мы растягиваем такие загулы примерно на 3 дня", – рассказал Уокер в подкасте FIVE.

Добавим, что после насыщенного алколета 29-летний Стоунз остается важным игроком Манчестер Сити – 22 матча, один гол и один ассист.

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