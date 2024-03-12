Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер зізнався, хто в команді з алкоголем на "ти".

"Джону Стоунзу подобаються вечірки, хоча він не п'є весь сезон. Після здобуття требла ми полетіли в Абу-Дабі, і він трохи розійшовся. Коли таке стається, алкоголь лиється пляшками. Жодних коктейлів, міксерів – просто пляшка текіли чи єгеря, і Стоунз вип'є її залпом. Дайте йому пляшку, і він відразу вип'є.

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Мені дуже подобається такий відпочинок після сезону. Хіба не кайф, коли святкуєш спільний успіх з хлопцями? Ми розтягуємо такі загули приблизно на 3 дні", – розповів Вокер у подкасті FIVE.

Додамо, що після насиченого алколіта 29-річний Стоунз залишається важливим гравцем Манчестер Сіті – 22 матчі, один гол та один асист.

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