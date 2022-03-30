"Цель достигнута. Мы на чемпионате мира в Катаре, на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку. Вперед, Португалия", – написал Роналду в своем Instagram.

Фернандеш вывел Роналду на ЧМ-2022 – видеообзор матча Португалия – Северная Македония – 2:0

Напомним, "селесао" уверенно обыграли Северную Македонию (2:0) и стали еще одним участником чемпионата мира. Интересно, что это уже шестой Мундиаль подряд для португальцев, а Роналду участвует в пятом подряд.

Добавим, что Криштиану является лучшим бомбардиром своей сборной – в 186 сыгранных матчах Роналду отметился 115 голами.

Португалия вышла на ЧМ-2022, обыграв Северную Македонию: Бруну Фернандеш оформил дубль, Отавио – открытие "селесао"