"Дай нам свою сперму": Роналду отримав несподіване прохання під час матчу за вихід на ЧС-2022
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду користується неабиякими вболівальницькими симпатіями. Інколи прохання фанатів просто божевільні.
Нещодавно "селесао" впевнено обіграли Північну Македонію у фіналі плей-офф відбору та кваліфікувались на чемпіонат світу 2022 року.
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Під час матчу на Естадіо ду Драгау Кріштіану аплодували чимало фанатів, а двоє дівчат тримали банер, який містив несподіване прохання: "Роналду, дай нам свою сперму". На ньому були намальовані прапори Португалії й Бразилії, а також сперматозоїд. Фото вболівальниць стало вірусним у соцмережах.
Зауважимо, 37-річний португалець зараз є батьком чотирьох дітей та ще разом із Джорджиною очікує на двійню.
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