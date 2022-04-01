Нещодавно "селесао" впевнено обіграли Північну Македонію у фіналі плей-офф відбору та кваліфікувались на чемпіонат світу 2022 року.

"На своєму законному місці": Роналду зухвало відреагував на вихід збірної Португалії на ЧС-2022

Під час матчу на Естадіо ду Драгау Кріштіану аплодували чимало фанатів, а двоє дівчат тримали банер, який містив несподіване прохання: "Роналду, дай нам свою сперму". На ньому були намальовані прапори Португалії й Бразилії, а також сперматозоїд. Фото вболівальниць стало вірусним у соцмережах.

Зауважимо, 37-річний португалець зараз є батьком чотирьох дітей та ще разом із Джорджиною очікує на двійню.

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