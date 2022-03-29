Сборная Северной Македонии стала главной сенсацией отбора к ЧМ-2022, выбив в полуфинале плей-офф саму Италию. Впрочем, следующий соперник у неё был не менее сложным – на стадионе "Драгау" предстояло выдержать давление в Португалии и реализовать один или два момента за игру. К счастью для Благое Милиевски, под столь сложную задачу успели вернуться Эльмас и Костадинов, которые сразу же получили место в старте.

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Фернанду Сантуш выставил практически тот же состав, что и три дня назад под встречу с Турцией. Коррективы были внесены только в линию обороны – без Пепе, Диаша и Канселу защита "селесао" допустила кучу глупых ошибок. Рубен остался в лазарете, а вот Пепе и Жоау вернулись в основу.

К сожалению, о сборной Северной Македонии в этом матче сказать нечего. Ни в первом, ни во втором тайме. Гости провели всего два крайне неточных удара (оба случились ещё до перерыва), сосредоточившись на глухой обороне – впрочем, она была не такой уж и глухой. Пиренейцы доминировали в работе с мячом, легко побеждали в единоборстах и ​​легче выходили из-под "прессинга" балканцев.

Португалия не создавала момент за моментом, как в том же поединке с Турцией, но на гол команда наиграла довольно быстро. Открывать счёт хозяева могли уже на 14-й минуте, когда Роналду получил передачу в разрез на левый край штрафной и пробил в дальний угол. Мяч прошёл рядом со штангой. На 24-й же Жота замыкал классную подачу в исполнении Бруну Фернандеша – сфера пролетела над перекладиной, хотя Диогу явно фолил в этом эпизоде.

В третьем остром моменте ​​португальцы уже не простили Северную Македонию. На 32-й минуте Бруну Фернандеш перехватил ужасный поперечный пас Ристовски и выскочил вместе с Роналду 2-в-1. Криштиану при врывании в штрафную неожиданно отказался пробивать, выкатив передачу под удар Бруну. Тот уверенно расстрелял Димитриевски. 1:0!

До перерыва "селесао" могли и удвоить преимущество благодаря столкновению голкипера с защитником и удачной срезке Криштиану на Жоту, однако Диогу неудачно пробросил мяч в штрафной, выстрелив с острого угла во внешнюю сторону сетки. В итоге отдыхать команды отправились при счёте 1:0.

Во втором тайме Португалия продолжила "возить" соперника, обостряя время от времени. Одним из наиболее активных футболистов стал Бруну Фернандеш – он уже через 8 минут после перерыва мог забивать второй гол, вывалившись на ударную позицию на линии штрафной. Хавбек мог катить на Роналду, но пробил сам. Димитриевски выручил.

Второй момент болельщики на "Драгау" ожидали 10 минут. Зато он превратился в гол: Пепе выбил мяч из-под Барди из собственной штрафной, Бруну разогнал контратаку и вырезал передачу на ход Жоте, а Диогу с левого фланга исполнил подачу в штрафную. Фернандеш уже был там, нанеся роковой для македонцев удар с лёту – 2:0!

В сущности, на этом матч и завершился. Португалия продолжала раскатывать эффектные комбинации, но ничего интересного у ворот гостей не возникало. Команда просто доигрывала в своё удовольствие. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев. Криштиану едет на Мундиаль!

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