Екс-тренер "моряків" натякнув, що перемовини про його повернення в Одесу дійсно тривають.

Чорноморець днями повинен отримати нових власників, які хочуть бачити Романа Григорчука на посаді головного тренера. Однак 56-річний фахівець закликав не поспішати з висновками.

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"Я розумію, що ви хочете спитати, але мені нема чого відповісти. Говоритиму тоді, коли з'явиться конкретика. Я вже казав, що диму без вогню немає. Зараз мені додати нічого.

Подивимося, дай бог, буде", – цитує Григорчука FanDay.

Нагадаємо, з 2015 року тренер працював за кордоном – Габала, Астана і Шахтар Солігорськ. У 2019-му став чемпіоном Казахстану, а рік тому здобув золоті медалі білоруської першості. Нещодавно Григорчука сватали у Кривбас і Колос, але ці клуби обрали інших тренерів. Після цього з'явилися чутки про повернення Романа Йосиповича у Чорноморець, який під його керівництвом грав у 1/16 Ліги Європи та фіналі Кубка України.

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